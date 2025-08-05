Подмосковный театр «Русский балет» выступит в Санкт-Петербурге в августе

С 11 по 16 августа Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева выступит в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. В программе значатся шедевры мировой хореографии в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Откроется серия гастролей 11 августа спектаклем «Жизель» — эталоном романтического балета. Главные партии исполнят заслуженная артистка Московской области Дарья Логинова и обладатель гран-при конкурса «Арабеск» Артемий Пыжов. В труппу также вошли ведущие солисты театра, в том числе заслуженные артисты России Дмитрий Котермин и Светлана Устюжанинова.

«Выступать перед искушенной публикой Санкт-Петербурга — города с богатыми балетными традициями — огромная ответственность. Здесь зарождалась великая русская хореография, танцевали непревзойденные мастера балетной сцены. В свое время, будучи премьером Большого театра, я не раз танцевал на замечательной сцене Михайловского театра, ощущая особую ауру зала и сцены», — поделился художественный руководитель театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев.

В марте 2026 года коллектив отметит 45-летний юбилей.