Подмосковный театр «Русский балет» выступит в Крыму и Краснодарском крае в июне

Гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева по городам Крыма и Краснодарского края начались 23 июня. Труппа выступит в Севастополе, Ялте, Симферополе, Евпатории, Феодосии, а также покажет спектакль в новом концертном зале «Геленджик Арена».

Гастроли приурочили к недавнему присвоению театру имени его основателя — народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.

В Феодосии зрителей ждет особенная программа — «Вечер одноактных балетов» с постановками «Шехеразада» и балетной сюитой «Дон Кихот». На сцену выйдут ведущие солисты труппы, среди которых лауреаты международных конкурсов.

«„Дон Кихот“ — балет-праздник. Он соединяет изящную веселую музыку, сложнейшую хореографическую технику, красочные декорации, яркие костюмы. Он полон любви, юмора и веселья. Уверен, что зритель получит заряд позитивных эмоций, хорошее настроение, а артисты, демонстрируя свое виртуозное мастерство, смогут блеснуть во всей красе», — подчеркнул Вячеслав Гордеев.

Гастрольный тур труппы продлится до 28 июня и завершится выступлением в Геленджике.

В Министерстве культуры и туризма напомнили, что в 2026 году театр «Русский балет» отметит 45-летний юбилей.