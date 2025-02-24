Подмосковный театр «Русский балет» выступит для участников СВО 28 февраля

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступит перед участникам СВО и их родственниками на цене Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе 28 февраля. Артисты исполнят фрагменты из известных спектаклей.

Выступление пройдет в рамках проекта «Поет Россия армии победу!», который стартовал в 2023 году. Танцоры продемонстрируют адажио из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Семь красавиц», болеро из спектакля «Дон Кихот» и другие номера.

«Разрабатывая концертную программу, мы старались показать свои творческие возможности и поддержать защитников нашей Родины добрыми эмоциями, позитивным настроем и верой в победу», — подчеркнул художественный руководитель театра «Русский балет» народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Коллектив большое внимание уделяет работе с ветеранами, бойцами, членами их семей, а также курсантами учебных заведений военного профиля.