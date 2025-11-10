Подмосковный театр «Русский балет» проведет гастроли в 12 городах Израиля

В ноябре Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева проводит гастрольный тур в Израиле. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, выступления пройдут в 12 городах страны.

Тур открылся балетом «Щелкунчик» в концертном зале Гехаль а-Тарбут в Петах-Тиква. Постановка Вячеслава Гордеева много лет пользуется популярностью как в России, так и за рубежом. Зрители высоко оценивают режиссуру, профессиональное исполнение артистов и богатое оформление спектакля. Костюмы и декорации создали театральные художники Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева.

Балет «Лебединое озеро» представляют в Ашкелоне, Нетании и на сцене концертного зала «Бейта-Опера» в Тель-Авиве. Один из спектаклей посетил российский посол в Израиле Анатолий Викторов вместе с супругой и сотрудниками дипмиссии. Он отметил высокий уровень постановки и подчеркнул значимость участия театра в культурном обмене, который способствует развитию российско-израильских отношений.