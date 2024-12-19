Подмосковный театр «Русский балет» представил спектакль в Пекине

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» торжественно представил спектакль «Щелкунчик» на сцене театра Тянцяо в Пекине. Постановка, выполненная художественным руководителем театра и народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым, стала стартом новогоднего турне театра по городам Китая.

В Китай «Русский балет» привез знаменитые произведения Чайковского, среди которых «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Эти спектакли пользуются большой популярностью, и их показы неизменно собирают полный зал.

После выступления в Пекине театр планирует гастрольные выступления в Шанхае, Ухане, Шэньчжэне и других китайских городах. Московский областной театр «Русский балет» регулярно гастролирует в Китае, получая приглашения на фестивали, посвященные русской культуре и искусству на протяжении более двадцати лет. Постановки Вячеслава Гордеева ценятся за гармонию, красоту линий, музыкальность и верность русской академической традиции.

Подмосковные зрители смогут насладиться этим легендарным балетом 30 декабря в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске, где запланированы сразу два представления «Щелкунчика».