Подмосковный сыр отметили на международном конкурсе

Сыры подмосковного производителя «Рота-Агро» получили золотую и бронзовую награды на международном конкурсе сыров Cheese Open 2024. В мероприятии участвовали 28 отечественных производителей, представивших 380 видов сыров, а также участники из Центральной Азии, Индии, Ирана и других стран.

Золотую медаль завоевал полутвердый выдержанный сыр «Монтарино Микс» из смеси овечьего и коровьего молока, отличающийся плотной текстурой и сладким послевкусием. Отмечается, что за 120 дней созревания его цвет меняется от бледно-молочного до светло-желтого. Бронзовую награду получил «Камамбер» от того же производителя, который продолжает созревать на протяжении всего срока годности, меняя структуру, вкус и аромат.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что агропромышленный комплекс «Рота-Агро» включает пять сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на молочном животноводстве, растениеводстве и производстве сыра.

На фермах содержится около пяти тысяч коров голштино-фризской и айширской породы и 450 овец породы лакон.