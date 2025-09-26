Подмосковный студент вошел в топ-100 на конкурсе профмастерства среди строителей

Итоги конкурса профмастерства «Строймастер» подвели в национальном объединении строителей. В число лучших вошел студент Сергиево-Посадского колледжа Никита Благов.

Никита Благов стал одним из лучших в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», рассказали в региональном Минобразования.

Студент обучается на четвертом курсе по специальности«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». На конкурсе он выполнял задание по сборке конструкции из металлопрофиля и гипсокартона.

«За время участия в профессиональных конкурсах я приобрел много навыков для дальнейшего жизненного пути, достижения намеченных целей, достойных проектов и смелого покорения новых строительных высот. Я хочу установить высокую планку качества в своем деле», — рассказал студент.

В ходе конкурса Национальное объединение строителей составило топ-100 студентов. При формировании рейтинга учитывались профессиональные навыки кандидатов. Конкурсанты демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки.