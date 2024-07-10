Подмосковный студент победил на национальном конкурсе «Это у нас семейное»

Фото: Министерство образования МО

Семья студента Губернского колледжа Алексея Журавлева стала победителем национального конкурса «Это у нас семейное». Соревнования прошли на платформе «Россия — страна возможностей».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, Журавлевы получили главный приз — сертификат на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий. Всего в финал прошло 74 семьи, среди которых — 10 из Подмосковья.

«Конкурс „Это у нас семейное“ направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, а также на поощрение активного участия семей в общественной жизни и культуре», — подчеркнули в ведомстве.

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