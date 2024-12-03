Подмосковный студент Евгений Данилюк победил на чемпионате профмастерства

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат «Профессионалы 2024», объединивший более 900 участников и экспертов из всех регионов России и дружественных стран. По данным пресс-службы Министерства образования Московской области, студент Сергиево-Посадского колледжа Евгений Данилюк стал лучшим в компетенции «Облицовка плиткой».

«Заслуженная победа Евгения Данилюка — это результат упорного труда, таланта и настойчивости. Его успех — это также заслуга его наставника, Сергея Дерменева, который вложил в него свои знания и опыт. Поздравляем Евгения и его наставника с заслуженной победой», — отметил представитель учебного заведения.

Соревнование собрало студентов колледжей, школьников, молодых специалистов и международных участников, став платформой для обмена опытом, демонстрации навыков и вдохновения для будущих профессионалов.