Подмосковный стройнадзор взял на контроль более 600 жилых домов в 2025 году

Подмосковный стройнадзор подвел итоги работы по направлению долевого строительства в 2025 году. Под контролем ведомства находилось 654 объекта, среди которых 605 многоквартирных домов и 49 нежилых зданий.

В прошлом году лидером по долевому строительству стало Одинцово, где возвели 24 дома. Еще более 20 появилось в Мытищах, 18 — в Ленинском округе и 15 — в Красногорске.

Свыше 180 объектов строили с применением безопасных эскроу-счетов. Контроль за работой вели инспекторы стройнадзора. За год они выявили 650 нарушений.

«Сотрудники ведомства осуществили 85 внеплановых выездных проверок, 42 документарные проверки. Среди наиболее часто встречающихся нарушений — неполное и размещение застройщиками информации в ЕИСЖС», — отметили в учреждении.

Также стройнадзор провел 475 проверок без взаимодействия с застройщиком, 17 профвизитов и 569 консультаций. В результате было направлено 455 предписаний об устранении нарушений и объявлено 350 предостережений.