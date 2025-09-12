Подмосковный стройнадзор рассказал об отказе от бумаги в пользу цифровизации

Благодаря внедрению цифровых инструментов Главгосстройнадзор Подмосковья ежегодно сохраняет более 2,7 миллиона листов бумаги. Это помогает спасти 345 деревьев или 2,7 гектара леса.

«Сегодня в цифру переведены десятки процессов ведомства. Ключевые задачи такой трансформации — ускорение и упрощение процессов, исключение человеческого фактора и прозрачность. Но как видим, цифровизация дает еще и эко-эффект», — рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Один пакет документации — это минимум 400 листов, а в Центре содействия строительству их более 6,2 тысячи. Все они ведутся в электронной системе АИС ЦСС. Это экономит порядка 2,5 миллиона листов.

Ранее для уведомлений, процессуальных документов, извещений застройщиков использовалось порядка 200 тысяч листов. Для взаимодействия с предпринимателями — еще 75 тысяч.

Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил, что для изготовления всего восьми тысяч листов необходимо срубить одно дерево, а для его выращивания потребуется от 50 до 80 лет.