Подмосковный стройнадзор принял более тысячи обращений через портал «Добродел»

Главгосстройнадзор Московской области подвел итоги работы с обращениями граждан за первые три квартала. Через портал «Добродел» в ведомство поступило 1002 обращения, 65 из которых были решены в течение 48 часов.

Больше всего жителей региона интересовали вопросы законности строительства. По этому поводу поступило 406 заявлений. Среди главных тем оказались нарушения содержания стройплощадок, вопросы хода строительства объектов и выполнение застройщиками обязательств перед дольщиками.

Красногорск стал лидером по числу обратившихся. В топ-5 активных муниципалитетов вошли также Ленинский и Одинцовский округа, а также Истра и Мытищи.

Каждый поступивший вопрос был проработан. Кроме того, инспекторы обратили внимание на сигналы жителей и привлекли нарушителей к административной ответственности.