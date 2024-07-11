Подмосковный стройнадзор одобрил проекты более тысячи нежилых объектов за полгода

За полгода подмосковный стройнадзор выдал 1,1 тысячи разрешений на возведение 4,5 миллиона квадратных метров нежилых объектов. Это на 10% больше, чем за весь 2023 год. Всего Центр содействия строительству помогает реализовать 4,5 тысячи проектов. Общий объем инвестиций в них превышает 750 миллиардов рублей.

Как рассказали в ведомстве, застройщики вложат 434 миллиарда рублей в строительство логистических и производственных комплексов. Еще 173 миллиарда инвестируют в объекты ЖКХ, отдыха и социальной инфраструктуры. Центр также сопровождает возведение торговых, транспортных, офисных и других зданий.

«Увеличение числа выданных разрешений на строительство стало возможным, благодаря масштабной трансформации Центра, в основе идеологии которой — конвергенция бизнеса и власти», — отметили в стройнадзоре.

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