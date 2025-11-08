Подмосковный стрелок завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Египте

Спортсмен из Ногинска Антон Аристархов выиграл бронзу на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который прошел с 6 по 18 ноября в Египте. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Ему удалось набрать 556 очков в стрельбе из пистолета с 50 метров среди мужчин. Результат оказался третьим в динциплине.

Победителем стал спортсмен из Индии Равиндел Сингх с результатом в 569 очков, а серебряным призером — южнокореец Ким Чон Ен, набравший 556 очков.

В подмосковном Минспорте отметили, что последний раз российские стрелки участвовали в чемпионате мира в 2018 году в южнокорейском городе Чханвоне. Сборная России привезла с турнира восемь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых наград, а также заняла второе место среди всех стран. В команде также выступал Антон Аристархов.

Подмосковный стрелок является семикратным чемпионом Европы, а также обладателем теперь уже двух серебряных медалей чемпионата мира.