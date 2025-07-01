Подмосковный стрелок выиграл золотую медаль на международных соревнованиях
Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал золото на международных соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщили в региональном Минспорта.
Многократный чемпион Европы и призер чемпионата мира из Ногинска занял первое место в дисциплине «пневматический пистолет 10 метров» среди мужчин.
Второе и третье места на пьедестале также достались спортсменам из сборной России. Серебро забрал Никита Манн из Красноярского края, а бронзу — Артем Черноусов из Иркутской области.
В ведомстве напомнили, что «Открытый чемпионат Республики Беларусь по пулевой стрельбе» проходил с 24 по 30 июня в Минске. Участие в турнире приняли более 200 стрелков.
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