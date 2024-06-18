Подмосковный стенд вошел в число лучших на туристическом форуме на ВДНХ

Российский туристический форум «Путешествуй!» завершился на ВДНХ 16 июня. По итогам мероприятия Подмосковье стало лауреатом II степени в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда».

В этом году темой форума определили международный туризм. Свои стенды представили не только регионы России, но и зарубежные гости — Узбекистан, Куба, Таиланд. В рамках форума также состоялись гастрономические презентации, мастер-классы, встречи с путешественниками и другие интерактивные мероприятия.

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что Подмосковье входит в число популярных и привлекательных регионов для внутреннего туризма.

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