Подмосковный спортсмен завоевал серебро на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Мастер спорта международного класса из Московской области Антон Аристархов стал серебряным призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Антон Аристархов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, школу высшего спортивного мастерства по летним видам спорта города Ногинск, продемонстрировал высокий уровень подготовки и занял второе место в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров» среди мужчин. Первое место досталось спортсмену из Китая, а третье — из Турции.

Отметим, что Антон Аристархов — бронзовый призер чемпионата мира в стрельбе из пистолета с дистанции 50 метров. Также на его счету две золотые медали европейских первенств в командных соревнованиях 2019 и 2021 годов. На Олимпийских играх 2020 года в Токио спортсмен представлял команду Олимпийского комитета России и занял 15-е место в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Кубок мира по пулевой стрельбе проходит с 5 по 13 апреля 2026 года в городе Гранада (Испания) и собирает сильнейших стрелков со всего мира.

