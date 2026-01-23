Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на первенстве России по лыжному двоеборью

Подмосковный спортсмен Арсений Хохлов стал призером первенства России по лыжному двоеборью. Он выиграл бронзовую медаль.
Как сообщили в областном Минспорта, Арсений Хохлов соревновался в дисциплине трамплин К-95, гонка преследования на пять километров. Он показал стабильные и уверенный результат, в результате чего поднялся на третью ступень пьедестала.
Победу в этом состязании одержал представитель Санкт-Петербурга, в серебряную награду взял спортсмен из Свердловской области.
Соревнования пройдут до 25 января в Чайковском на базе трамплинного комплекса «Снежинка» в рамках федерального проекта «Спорт России».
