Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на первенстве России по лыжному двоеборью

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Фото: Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Подмосковный спортсмен Арсений Хохлов стал призером первенства России по лыжному двоеборью. Он выиграл бронзовую медаль.

Как сообщили в областном Минспорта, Арсений Хохлов соревновался в дисциплине трамплин К-95, гонка преследования на пять километров. Он показал стабильные и уверенный результат, в результате чего поднялся на третью ступень пьедестала.

Победу в этом состязании одержал представитель Санкт-Петербурга, в серебряную награду взял спортсмен из Свердловской области.

Соревнования пройдут до 25 января в Чайковском на базе трамплинного комплекса «Снежинка» в рамках федерального проекта «Спорт России».