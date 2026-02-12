Подмосковный спортсмен завоевал бронзу на чемпионате России по лыжному двоеборью

Представитель Центра олимпийских видов спорта Московской области Виталий Шаршавин стал бронзовым призером в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 10 км» на чемпионате России по лыжному двоеборью. В соревнованиях, проходящих в городе Чайковский Пермского края с 9 по 16 февраля 2026 года, подмосковный спортсмен показал уверенный результат и финишировал третьим с отставанием +2:56,6 от победителя.