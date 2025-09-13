Подмосковный спортсмен занял 2-е место на чемпионате России по летнему биатлону

Представитель Московской области Саид Каримулла Халили выиграл серебряную медаль на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсмен стал вторым в мужском спринте на 10 километрах, сообщили в региональном Минспорте.

Его отставание от победителя составило 2,4 секунды при одном промахе на двух огневых рубежах.

Участие в соревнованиях принимали еще несколько подмосковных биатлонистов. Рустам Каюмов занял четвертое место, отстав на 5,8 секунды при отсутствии промахов. Кирилл Стрельцов завершил гонку одиннадцатым, допустив по одному промаху на каждом огневом рубеже с разрывом 38,9 секунды.

В женском спринте на 7,5 километра шестое место заняла спортсменка из Московской области Анастасия Халили.

В ведомстве напомнили, что все результаты сборных суммируются и пополняют копилку общекомандного зачета. В прошлом году Подмосковье стало лидером соревнований среди регионов.

Уже завтра, 14 сентября, пройдет финальный день турнира. Зрители увидят женскую и мужскую эстафеты.

Соревнования проводятся в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».