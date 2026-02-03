Подмосковный спортсмен выиграл серебро на этапе Кубка России по фристайлу

Представитель Подмосковья Егор Резанцев выиграл медаль на первом этапе Кубка России по фристайлу. Он завоевал серебро.
Как сообщили в региональном Минспорте, мастер спорта Егор Резанцев завоевал серебряную медаль в дисциплине «слоуп-стайл». Его результат составил 75.50 балла. Золото и бронза достались представителям Красноярского края.
Егор Резанцев представлял областной Центр олимпийских видов спорта «Истина» в Истре.
Ранее подмосковная спортсменка Елизавета Фролова заняла третье место в дисциплине «биг-эйр».
Этапы Кубка России по фристайлу проходят с 28 января по 9 февраля в городе Миасс Челябинской области в рамках федеральной программы «Спорт России».
