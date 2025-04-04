Подмосковный спортсмен выиграл серебро на этапе Кубка мира по стрельбе

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов выиграл серебро на первом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе. Соревнования проходят с 1 по 11 апреля в Буэнос-Айресе.

Как сообщили в региональном Минспорта, в стартовый день турнира Антон Аристархов выиграл серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Первое место занял его соперник из Китая

«В финале Антон Аристархов уверенно занял место в тройке сильнейших. На этапе выбывания к решающему рубежу представитель Московской области имел в активе одинаковое количество очков с соперником из Швейцарии», — сказали в ведомстве.

В результате спортсмен обошел швейцарца и занял вторую ступень пьедестала.