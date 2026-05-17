Подмосковный спортсмен выиграл чемпионат Европы по самбо

Представитель Московской области Савелий Солдатенков стал обладателем золотой медали на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси. Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья сообщает, что спортсмен из Королева успешно выступил в боевом самбо в весовой категории свыше 98 кг. В финале Савелий Солдатенков одержал победу над украинским самбистом Егором Леоновым. Бронзовую медаль в этом весе завоевал спортсмен из Армении Мхитар Темурян.

В первый день соревнований российские самбисты показали отличные результаты, завоевав 11 медалей: шесть золотых, три серебряные и две бронзовые. Ранее женщины принесли в копилку сборной России три золотые награды и одну серебряную.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Тбилиси 16 и 17 мая 2026 года. В турнире участвуют более 300 спортсменов из разных стран Европы.

