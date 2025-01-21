Подмосковный спортсмен выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по стрельбе

Подмосковный спортсмен Тимофей Алейников выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. В них участвовали 537 спортсменов из 41 региона России.

Как рассказали в региональном Минспорте, Тимофей Алейников стал бронзовым призером в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов, три положения». Эта дисциплина входит в программу Олимпийских игр За победу в ней боролись 63 человека. В результате победителем стал представитель Республики Удмуртия, на второй ступени пьедестала расположился спортсмен из Владимирской области, а подмосковный стрелок закрыл тройку лидеров.

Соревнования проходили в Ижевске с 11 по 20 января в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».