Подмосковный спортсмен Владимир Малов выиграл две медали на международных соревнованиях по лыжному двоеборью. Он завоевал два серебра.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, Кубок «Металлинвест» среди мужчин прошел с 6 по 8 декабря в Нижнем Тагиле. В турнире участвовали свыше 120 спортсменов из 16 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.
Владимир Малов занял второе место в олимпийской дисциплине лыжного двоеборья. Его опередил соперник из Свердловской области.
Соревнования провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Подмосковный спортсмен выиграл 2 медали на соревнованиях по лыжному двоеборью
Студенты Сергиево-Посадского колледжа заняли 1 место в спартакиаде
Останина поддержала увеличение штрафов для тех, кто наживается на здоровье детей
Фигурантам дела о хищении при закупке машин для ГАИ вынесли приговор в Москве
Юные танцоры из Видного выступят в «Голубом огоньке» на телеканале «Россия»
Конструкции горнолыжного комплекса обрушились в Красногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте