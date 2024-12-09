Подмосковный спортсмен выиграл 2 медали на соревнованиях по лыжному двоеборью

Подмосковный спортсмен Владимир Малов выиграл две медали на международных соревнованиях по лыжному двоеборью. Он завоевал два серебра.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Кубок «Металлинвест» среди мужчин прошел с 6 по 8 декабря в Нижнем Тагиле. В турнире участвовали свыше 120 спортсменов из 16 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

Владимир Малов занял второе место в олимпийской дисциплине лыжного двоеборья. Его опередил соперник из Свердловской области.

Соревнования провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».