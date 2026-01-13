Подмосковный спортсмен стал победителем всероссийских соревнований по фехтованию

Подмосковный спортсмен Георгий Бруев стал победителем всероссийских соревнований по фехтованию. В личном зачете среди мужчин он завоевал золотую медаль в дисциплине «шпага».

В финальном поединке подмосковный спортсмен встретился с четырехкратным чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр в Токио Павлом Суховым из столицы. Поединок получился напряженным, однако Бруеву удалось одержать уверенную победу со счетом 15:8.

Бронзовую медаль на соревнованиях также завоевал московский шпажист Георгий Буянов.

В личных соревнованиях, которые прошли 9 января в столице в рамках федеральной программы «Спорт России», приняли участие 90 лучших фехтовальщиков.

Для Георгия Бруева эта победа стала очередным успехом в карьере — ранее он уже становился чемпионом мира среди юниоров и победителем Игр БРИКС.