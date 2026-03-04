Подмосковный спортсмен стал двукратным чемпионом Европы по пулевой стрельбе

Стрелок из Московской области Антон Аристархов завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Сообщает об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Антон Аристархов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта, а также СШОР по летним видам спорта из города Ногинск, занял первое место в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м». Серебряным и бронзовым призерами стали спортсмены из Германии и Чехии соответственно.

Ранее Антон Аристархов уже становился победителем в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. В прошлом году он также был чемпионом Европы в упражнении «соло, пистолет пневматический, 10 м» и трижды выигрывал юниорские чемпионаты Европы. Кроме того, подмосковный спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира в стрельбе из пистолета с 50 метров.

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе проходит с 1 по 4 марта в Ереване (Армения). В соревнованиях участвуют 350 спортсменов из 40 стран.

