Подмосковный спортсмен стал чемпионом России по плаванию на открытой воде

Спортсмен из Подмосковья Александр Степанов выиграл золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Степанов стал чемпионом в заплыве на десять километров среди мужчин. Второе место занял спортсмен из Удмуртии, третье — представитель Тульской области.

«Странно плыли. Казалось какой-то змеей мы плыли все время. Неровно. Выматывает такое. Результатом доволен, как обычно», — прокомментировал Степанов.

На чемпионате участники соревновались в марафонском плавании на дистанциях пять и десять километров, а также в эстафете 4×1250 метров. В заплывах участвовали и мужчины, и женщины.

В ведомстве уточнили, что соревнования также стали отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Напомним, чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит с 7 по 9 июня в гребном канале Ростова-на-Дону по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».