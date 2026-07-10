Подмосковный бронзер выиграл бронзу на первенстве Европы

Салим Казмахов, представитель Московской области, завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования прошли с 6 по 8 июля в Скопье (Северная Македония).

Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории до 63 кг и завоевал бронзовую награду. В схватке за третье место он одержал уверенную победу над соперником из Греции со счетом 8:0. Третью ступень пьедестала атлет, представляющий Подмосковье, разделил с представителем Румынии. Золото и серебро завоевали борцы из Украины и Армении соответственно.

По итогам европейского первенства сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 175 медалей. Второе и третье места у сборных Армении и Украины.

Первенство Европы по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года является одним из ключевых международных стартов для молодых спортсменов. Оно позволяет отобрать сильнейших для формирования национальной сборной и подготовки к чемпионатам мира.