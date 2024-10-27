Подмосковный спортсмен Егор Ерошенко выступит на турнире по гольфу PGA Tour

Спортсмен сборной Московской области по гольфу Егор Ерошенко стал первым россиянином, который будет участвовать в этапе серии турниров PGA Tour. Он одержал победу на квалификационном турнире Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier, который состоялся 21 октября.

По итогам соревнований Ерошенко занял первое место и получил возможность представлять Московскую область на основных мужских профессиональных гольф-турах в США и Северной Америке.

Егор поделился своими впечатлениями от турнира, отметив, что всегда мечтал попасть в тур PGA Tour. По его словам, во время игры он не думал о достижении квалификации и просто сосредоточился на процессе.

Он отметил, что условия были сложными из-за сильного ветра, однако стремился сделать как можно больше берди. Его цель заключалась в результате «минус семь», а раунд с результатом «минус шесть» оказался его лучшим достижением.

Егор Ерошенко является чемпионом России 2024 года. Его дебют на PGA Tour Butterfield Bermuda Championship состоится с 14 по 17 ноября.