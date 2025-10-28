Подмосковный спасатель стал призером конкурса МЧС России

В МЧС России подвели итоги конкурса рисунков, посвященного 35-летию ведомства. В творческом состязании участвовали сотрудники МЧС и их семьи. Работы принимали в двух категориях — взрослой «В вихрях огненной стихии» и детской «Труд тяжелый и опасный».

Серебряным призером конкурса стал начальник пожарно-спасательной части № 58 в Домодедове капитан внутренней службы Даниил Костылев. Он рассказал, что увлекается рисованием с детства, хотя профессионального образования в этой области не имеет. На создание своей работы ему понадобилось два дня, и на рисунке он передал героический труд пожарных, что особенно отметило жюри регионального этапа.

Даниил Костылев служит в МЧС с 2015 года. Он окончил Ивановскую пожарно-спасательную академию и начал карьеру инженером, а сегодня руководит боевым подразделением пожарной охраны в Домодедове.

Конкурс стал возможностью проявить творческие способности и выразить благодарность людям, ежедневно рискующим жизнью ради спасения других. При оценке жюри обращало внимание на оригинальность идеи, художественное мастерство, соответствие теме и аккуратность исполнения.

Работы победителей конкурса разместят на зарплатных картах ВТБ для сотрудников МЧС России. Кроме того, лауреаты, занявшие вторые и третьи места, получат дипломы министра МЧС России.