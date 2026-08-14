Подмосковный сорт озимой пшеницы внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Сорт обновил собственное достижение: годом ранее его урожайность составила 140,2 центнера с гектара при влажности зерна 14,05%. Новый показатель оказался выше на 6,4 центнера.

Одной из особенностей «Ермоловки» является способность активно восстанавливаться и формировать весной большое количество продуктивных побегов. В каждом колосе может созревать более 60 зерен — в два–два с половиной раза больше, чем у многих других сортов.

Наиболее высокую урожайность пшеница демонстрирует при интенсивной технологии выращивания. Важную роль играют своевременные азотные подкормки и благоприятные условия после цветения. При этом благодаря своим генетическим характеристикам сорт сохраняет конкурентоспособность и при менее ресурсоемком подходе.

В 2025 году «Ермоловку» представили на стенде Московской области в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». В региональном Минсельхозпроде сорт называют одним из наиболее перспективных отечественных селекционных достижений.