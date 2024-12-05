Подмосковный сноубордист выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях
Подмосковный спортсмен Дмитрий Карлагачев выиграл медаль на первом этапе Кубка России по сноуборду. Он получил бронзу.
Как рассказали в региональном Минспорте, Дмитрий Карлагачев выиграл бронзовую медаль в параллельном слаломе-гиганте. Он уступил соперникам из Челябинской области и Республики Татарстан.
Соревнования проходят с 3 по 6 декабря в Миассе. В них участвовали свыше 85 человек.
Ранее Дмитрий Карлагачев стал бронзовым призером в дисциплине «параллельный слалом».
Подмосковный сноубордист выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях
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