Подмосковный сноубордист выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях

Подмосковный спортсмен Дмитрий Карлагачев выиграл медаль на первом этапе Кубка России по сноуборду. Он получил бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорте, Дмитрий Карлагачев выиграл бронзовую медаль в параллельном слаломе-гиганте. Он уступил соперникам из Челябинской области и Республики Татарстан.

Соревнования проходят с 3 по 6 декабря в Миассе. В них участвовали свыше 85 человек.

Ранее Дмитрий Карлагачев стал бронзовым призером в дисциплине «параллельный слалом».