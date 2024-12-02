Подмосковный сноубордист выиграл 2 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковный спортсмен Арсений Томин выиграл две медали на Кубке России по сноуборду. Он получил две золотые награды.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, сноубордист показал лучший результат на первом и втором этапах соревнований по сноуборд-кроссу в смешанной парке с Александрой Паршиной из Магаданской области. В результате Арсений Томин получил два золота.

Ранее подмосковные спортсмены выиграли три медали на первом и втором этапах Кубка. Медали получили Варвара Артюхова и Дмитрий Карлагачев.

Соревнования проходят с 27 ноября по 3 декабря в городе Лабытнанги.