Подмосковный шпажист завоевал золото на Универсиаде в Германии

Подмосковный спортсмен Дмитрий Швелидзе стал чемпионом летней Универсиады в Германии по фехтованию на шпагах. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

В полуфинальной схватке он одержал победу над своим соотечественником Кириллом Гуровым, который после стал обладателем бронзовой медали соревнований. Заключительная встреча подмосковного фехтовальщика прошла с представителем Венгрии Шому Шомоди. В ней Швелидзе и стал чемпионом.

На Универсиаде это не первая золотая медаль для россиян. Ранее награду высшей пробы принес в копилку страны пловец Николай Колесников, финишировав первым на дистанции 400 метров вольным стилем.

В ведомстве напомнили, что Подмосковье на соревнованиях представляют еще два спортсмена — чемпион России по плаванию, призер этапа Кубка России Роман Акимов и многократный чемпион страны в плавании Александр Степанов. Соревнования для них продлятся до 23 июля, пловцы поборются за семь комплектов наград.