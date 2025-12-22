Подмосковный шпажист завоевал серебро на Кубке России по фехтованию

Подмосковный спортсмен Дмитрий Швелидзе выиграл серебро на Кубке России по фехтованию. Соревнования проходили в Смоленске с 18 по 25 декабря.

Как рассказали в региональном министерстве спорта, Дмитрий Швелидзе из Звенигорода выступал в дисциплине «шпага» в личном зачете и занял второе место. Победителем стал его соперник из Москвы. Третье место также досталось шпажисту из столицы.

Турнир проходил в Смоленске в рамках федеральной программы «Спорт России». Подмосковье представили 58 фехтовальщиков. В личном первенстве среди мужчин участвовали 219 человек со всей страны.

Ранее золото и серебро соревнований получили Алина Ключникова и Яна Егорян.