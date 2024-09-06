Подмосковный школьник обучил птиц сортировке мусора и льготно поступил в ВШЭ

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поздравила победителей международной премии «Экология — дело каждого» с поступлением в российские вузы на бюджетной основе. Около 100 школьников получили дополнительные баллы за достижения в премии и поступили в ведущие университеты страны.

На онлайн-встрече с участниками премии Радионова отметила студентов, поступивших в такие вузы, как ВШЭ, РУДН, МИРЭА, ТГУ и другие. Так, Родион Муцольгов из Московской области поступил в ВШЭ, разработав проект по обучению врановых птиц раздельному сбору мусора.

«Участие в нескольких сезонах во многом повлияло на мое будущее и выбор профессии. Меня пригласили сразу в два топовых вуза. Я счастлив, что смогу получить лучшее образование и применить знания на пользу экологии», — прокомментировал Муцольгов.

Помимо этого, благодаря премии молодой человек познакомился с Николаем Дроздовым и обсудил с ученым развитие своего проекта.

«Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм», — отметила Радионова.

По ее словам, премию «Экология — дело каждого» поддерживает 115 вузов. Все они дают студентам возможность получить особые преференции при поступлении.

Напомним, премию, направленную на выявление и вовлечение молодежи в экологическую повестку, учредил Росприроднадз. С 2021 года организаторы получили свыше 210 тысяч заявок от участников из 78 стран, включая все 89 регионов России. Заявки на пятый сезон премии принимаются с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 года на сайте.

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