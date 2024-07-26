Подмосковный Росреестр зарегистрировал более 900 тысяч заявлений с начала года

Более 900 тысяч заявлений на регистрацию имущества поступило в подмосковный Росреестр за первые полгода. Из них недвижимость зарегистрировали более 82 тысяч заявителей.
Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, в регионе существенно сокращены сроки оформления кадастровых документов и регистрации недвижимости — многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости.
«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра и безопасности сделок», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.