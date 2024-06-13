Подмосковный Росреестр проверил 1000 земельных участков благодаря беспилотникам

Беспилотники помогли Росреестру получить сведения о тысяче участков в Подмосковье с начала года. Данные помогут контролировать и управлять имуществом, формировать бюджеты, осуществлять градостроительную политику и многое другое.
За последние пять месяцев специалисты Росреестра получили с помощью БПЛА данные об участках общей площадью 405 гектаров.
«В настоящее время GPS-приемники и беспилотные воздушные суда уверенно вошли в повседневную контрольную деятельность Росреестра. Данные, полученные с помощью таких устройств, применяются для обновления картографического материала, наполнения Единого государственного реестра, выявления и исправления реестровых ошибок», — отметил заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Стефан Алленов.