Подмосковный Росреестр проверил 1000 земельных участков благодаря беспилотникам

Фото: Фото Росреестра МО

Беспилотники помогли Росреестру получить сведения о тысяче участков в Подмосковье с начала года. Данные помогут контролировать и управлять имуществом, формировать бюджеты, осуществлять градостроительную политику и многое другое.

За последние пять месяцев специалисты Росреестра получили с помощью БПЛА данные об участках общей площадью 405 гектаров.

«В настоящее время GPS-приемники и беспилотные воздушные суда уверенно вошли в повседневную контрольную деятельность Росреестра. Данные, полученные с помощью таких устройств, применяются для обновления картографического материала, наполнения Единого государственного реестра, выявления и исправления реестровых ошибок», — отметил заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Стефан Алленов.

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