Подмосковный Росреестр провел интерактивную игру для студентов

День открытых дверей прошел в Государственном университете по землеустройству. Ждя абитуриентов и студентов провели интерактивную игру по выявлению нарушений земельного законодательства.

День открытых дверей в учреждении провели специалисты подмосковного Росреестра. Они представили игру, где ребята смогли при помощи беспилотника выявить нарушения. Они узнали об отрасли геодезии, картографии и пространственных данных.

Ведомство постоянно взаимодействует с университетом. Там проводят лекции и организуют прохождение практики.

«Это ежегодное мероприятие направлен на содействие в трудоустройстве студентов и выпускников, а также укрепление и расширение сотрудничества с партнерами-работодателями, в том числе и Управлением Росреестра по Московской области», — отметил и. о. начальника отдела геодезии и картографии Игорь Листков.