Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по неиспользуемым участкам

Подмосковный Росреестр проведет телефонную линию по вопросам неиспользуемых земельных участков 19 ноября. Звонки будут принимать с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41.

Росреестр организовал тематические телефонные линии из-за начала применения признаков неиспользования земельных участков в населенных пунктах и СНТ с 1 сентября этого года. Специалисты расскажут жителям о порядке применения новых критериев.

Жители смогут задать вопросы о простаивании земельных участков из-за наследственных споров или судебных тяжб, а также о том, как подтвердить использование недвижимости по целевому назначению.