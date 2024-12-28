Подмосковный Росреестр принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Перед Новым годом Управление Росреестра по Московской области вместе с первичной Профсоюзной организацией и Молодежным советом приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Эта инициатива направлена на то, чтобы подарить радость и новогоднее чудо детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

В этом году акции исполняется уже шесть лет, и она объединяет людей по всей стране, стремящихся сделать добрые дела.



Сотрудники Управления решили исполнить желания двух сестер, Медины и Марьям Омурзаковых, которые живут в Мытищах. Шестилетняя Медина и четырехлетняя Марьям занимаются художественной гимнастикой, плаванием, увлекаются живописью и ходят в детский сад № 53 «Росточек». Девочек порадовали долгожданными подарками — велосипедом и музыкальным синтезатором.

«Елка желаний» — это прекрасная возможность подарить праздник тем, кто его особенно ждет. Управление каждый год участвует в акции. Каждый из нас может внести свой вклад и сделать праздник для детей еще более волшебным и радостным. Спасибо всем за участие и поддержку», — отметил председатель Молодежного совета Азамат Ахматов, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости.