Подмосковный Росреестр напомнил правила включения объектов в категорию риска

Новые правила проведения федерального государственного контроля в области геодезии и картографии вступили в силу в России, включая Подмосковье, 18 июня. По ним объекты относят к категории риска только после внесения соответствующих сведений в реестр.

Объект будет считаться отнесенным к категории риска, если Росреестр внесет сведения в единый реестр видов контроля. Такая мера обеспечит прозрачность и унификацию системы оценки на федеральном уровне.

Также процедуру дополнили положениями об обязательном использовании «Госуслуг» и приложения «Инспектор». Благодаря этому жители смогут подавать документы, получать консультации и участвовать в контрольных мероприятиях онлайн.

Кроме того, оптимизировали процесс оформления документации.

«Основные изменения касаются оформления документов, классификации рисков и использования цифровых инструментов и направлены на снижение административной нагрузки на бизнес-сообщество, повышение прозрачности надзорной деятельности и развитие высокотехнологичных сервисов для участников рынка», — отметил начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.