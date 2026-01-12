Подмосковный Росреестр напомнил об усилении защиты сделок с недвижимостью

Подмосковный Росреестр напомнил о возможности усиления защиты прав при осуществлении сделок с недвижимостью. Есть несколько способов избежать мошенничества, среди которых запрет на проведение сделок без личного участия собственника.

Жители могут установить запрет на проведение сделок с недвижимостью без их личного участия с 2015 года. Для этого нужно оформить заявку через МФЦ, а также личный кабинет на сайте Росреестра или «Госуслуги». После рассмотрения заявки в ЕГРН появится отметка, не дающая провести регистрацию перехода, ограничения или прекращения права.

«Данная мера является гарантией безопасности для собственников недвижимости. Запрет действует бессрочно и может быть отозван только самим собственником или погашен при регистрации сделки с его личным участием», — отметили в ведомстве.

Пользователь также может указать в реестре адрес электронной почты. Это позволит получать уведомления обо всех изменениях, связанных с имуществом.

Ведомство разработало методическое пособие о способах защиты недвижимости. Ознакомиться с ним можно по ссылке.