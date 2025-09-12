Подмосковный регоператор сдал на переработку еще 3 тонны пластиковых крышек

За восемь месяцев регоператор Алексинского и Воскресенского кластеров передал на переработку свыше трех тонн пластиковых крышек. Вторсырье принял КПО «Восток», сообщили в министерстве по содержанию территорий региона.

В сборе принимали участие образовательные учреждения, молодежные центры, дома культуры, магазины, предприятия, волонтеры и неравнодушные жители муниципалитетов. Все вырученные средства были направлены на покупку реабилитационного оборудования для ребят, оставшихся без родителей.

Инициатива проводилась в рамках проекта «Добрые крышечки». Он реализуется уже шесть лет совместно с благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В министерстве по содержанию территорий Подмосковья напомнили, что все жители Воскресенского кластера, кроме Шатуры, могут сдавать крышки в синие контейнеры для сухих отходов или приносить их в территориальные офисы компании.