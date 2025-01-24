Подмосковный регоператор подарил университету Вернадского бак для вторсырья

Регоператор по обращению с ТКО Ногинского кластера передал контейнер для сбора вторсырья в рамках проекта «Добрые крышечки» университету Вернадского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Мы выражаем благодарность руководству университета за помощь в организации экопросветительских мероприятий и надеемся, что педагогам и студентам будет удобнее сдавать пластиковое сырье в рамках участия в проекте. Основная цель — упростить и сделать процесс раздельного сбора максимально простым и интерактивным», — прокомментировал специалист по связи с общественностью и СМИ ООО «Хартия» Александр Столбушкин.

Напомним, «Добрые крышечки» — благотворительный проект, вырученные средства от которого идут на покупку техники для реабилитации детей с особенностями развития.