Подмосковный регоператор подарил университету Вернадского бак для вторсырья

Регоператор по обращению с ТКО Ногинского кластера передал контейнер для сбора вторсырья в рамках проекта «Добрые крышечки» университету Вернадского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Мы выражаем благодарность руководству университета за помощь в организации экопросветительских мероприятий и надеемся, что педагогам и студентам будет удобнее сдавать пластиковое сырье в рамках участия в проекте. Основная цель — упростить и сделать процесс раздельного сбора максимально простым и интерактивным», — прокомментировал специалист по связи с общественностью и СМИ ООО «Хартия» Александр Столбушкин.
Напомним, «Добрые крышечки» — благотворительный проект, вырученные средства от которого идут на покупку техники для реабилитации детей с особенностями развития.
Военный из Тульской области получил шесть лет за самовольное оставление части
Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности после скандала с гепатитом
В США предрекли провал Трампа из-за его ультиматума
«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии
Скончался известный актер Владимир Фоменко
Картошка стала золотой. Стали известны причины аномального подорожания овоща в России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте