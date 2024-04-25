Подмосковный регоператор «МСК-НТ» закупил мусорные контейнеры | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:16 Подмосковный регоператор «МСК-НТ» закупил мусорные контейнеры Министерство ЖКХ МО

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Чеховском кластере «МСК-НТ» продолжает осуществлять модернизацию контейнерного парка на территориях, которые находятся в ведении компании. В апреле регоператор получил 40 новых зеленых бункеров–накопителей объемом восемь кубических метров.

Сейчас специалисты проводят установку нового оборудования на контейнерных площадках. Кроме того, «МСК-НТ» закупил 612 новых серых баков, предназначенных для складирования смешанных отходов и 186 синих контейнеров, куда жители Подмосковья смогут выбрасывать вторсырье. Их разместят в большом Серпухове, Подольске и Чехове.

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Все приобретенные контейнеры полностью соответствуют стандартам по сбору отходов. «МСК-НТ» также планирует обновить 1,5 тысячи емкостей до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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