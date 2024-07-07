Подмосковный регоператор «МСК-НТ» установил более 150 мусорных контейнеров

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «МСК-НТ» установил свыше 150 новых мусорных контейнеров. В Чехове появилось 124 бака, в Серпухове — 32, а в Подольске — 11.

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов отметил, что сейчас проблемы с отходами связаны в основном с расположением контейнерных площадок и недостаточным числом договоров на вывоз мусора от СНТ. Поэтому для улучшения ситуации в регионе было решено увеличить количество баков.

«Некоторые регоператоры Подмосковья помогают нам в этом. Они проводят большую работу с муниципалитетами и увеличивают количество баков в пиковый период», — отметил Николай Скворцов.

Установка баков в основном производилась на проездных площадках ИЖС и в сельских населенных пунктах.

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