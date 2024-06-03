Подмосковный регоператор «МСК-НТ» пригласил на работу водителей спецтехники

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Чеховском кластере Подмосковья «МСК-НТ» открыл набор водителей специальной техники. Автопарк компании состоит из более чем ста единиц машин.

Директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Роман Куликов отметил, что водители работают на современных мусоровозах, оснащенных автоматической системой загрузки и прессования мусора.

«На всех машинах установлена программа слежения, таким образом, диспетчер оценивает ситуацию на дорогах в режиме реального времени и при необходимости может скорректировать маршрут», — добавил Роман Куликов.

При этом компания регулярно обновляет и закупает новую спецтехнику, а для работы на ней необходимо все больше кадров. Для трудоустройства водителем или грузчиком нужны водительские права категории «С», «С1», «Е», а также опыт работы на мусоровывозящей технике или схожих видах техники не менее одного года.

Чтобы получить дополнительную информацию о трудоустройстве достаточно связаться с представителем регионального оператора по телефону: 8-965-132-02-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».