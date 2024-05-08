Подмосковный регоператор «ЭкоПромСервис» усилил парк спецтехники | 360°

08 мая 2024, 19:36
Подмосковный регоператор «ЭкоПромСервис» усилил парк спецтехники
Региональный оператор «ЭкоПромСервис» приобрел два новых мусоровоза HIDRO-MAK на шасси КАМАЗ Компас 9, чтобы усилить свой автопарк. Главное предназначение этих транспортных средств — работа в условиях плотной многоэтажной застройки в городских округах Солнечногорска и, частично, Химок.
Там узкие и запаркованные внутридворовые проезды представляют особую сложность. Эти компактные мусоровозы могут эффективно преодолевать препятствия и достигать даже самых труднодоступных контейнерных площадок, находящихся в глубине дворов многоквартирных домов.
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Объем кузова новых машин составляет восемь кубометров, они также оснащены прессом, который способен уплотнять отходы в шесть раз. Эти универсальные машины оборудованы кантователем контейнеров для механической выгрузки отходов из самых разнообразных контейнеров, включая емкости объемом 120, 240 или 360 литров, баки объемом 0,75 и 0,8 кубометра, а также евроконтейнеры объемом 1,1 кубометра.
Ежедневно региональный оператор «ЭкоПромСервис» транспортирует более 5,3 тысячи кубометров отходов с территории Алексинского кластера. Вся утилизация отходов проходит в строгом соответствии с установленным графиком, чтобы не мешать местным жителям.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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